PSG : Kevin Trapp et Izabel Goulart s’offrent le cliché sexy de l’année 

Kevin Trapp (27 ans) est visiblement irrésistible. Lors de sa venue sur le plateau du Canal Football Club pendant la première trêve internationale, l’ancien gardien du PSG avait même réussit l’exploit de séduire Pierre Ménès. Bouche bée, le consultant de Canal+ l’admettait bien volontiers : Trapp est juste beau.

Dommage qu’il n’ait pas transposé ses qualités plastiques dans ses performances lorsqu’il portait les couleurs parisiennes. De retour à l’Eintracht Francfort, Trapp revit en Bundesliga et n’aurait pas supporté de passer derrière Keylor Navas cette saison encore. En Allemagne, la vie est belle et elle est partagée par Izabel Goulart.

Joyeux Noël au chaud

Le mannequin brésilien est en couple avec le portier allemand depuis des années et ne manque jamais une occasion de le faire savoir… sur les réseaux sociaux. La dernière preuve de leur amour idyllique date du réveillon de Noël et on peut d’ores et déjà affirmer qu’il s’agit du cliché le plus spectaculaire de l’année. C’est simple, en premier ou en arrière plan, tout semble parfait. Ménès devrait apprécier.