PSG : Kimpembé aurait présenté ses excuses à Tuchel pour le dérapage de son frère

Parmi les nombreuses polémiques ayant escorté la défaite du PSG à Dortmund (1-2) hier soir, il y a eu celle du dérapage du frère de Presnel Kimpembé envers Thomas Tuchel. Sur son compte Instagram, celui-ci a lancé à l’entraîneur allemand : « J’espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute va ! ». La vidéo a été rapidement retirée mais le mal était fait…

Selon RMC, le défenseur international n’a pas cherché à nier les faits avec Tuchel. Il se serait expliqué avec lui et aurait présenté ses excuses. « Thomas Tuchel a assuré à son joueur qu’il ne lui en tenait pas rigueur et qu’il y avait désormais des choses plus importantes », explique la radio.

Une polémique éteinte, plutôt que deux autres… Heureusement que le match retour face au Borussia Dortmund est prévu dans trois semaines, ça laisse le temps de régler tous les problèmes.