PSG : Koulibaly et Pjanic au Mercato, il faut oublier…

false

Selon les informations du Parisien, le PSG peut déjà oublier deux noms en vue du prochain mercato : Kalidou Koulibaly et Miralem Pjanic.

L’information est donnée par nos confrères du Parisien depuis quelques minutes. Le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, dont la valeur marchande oscille entre 50 et 70 millions d’euros, et qui était annoncé avec insistance au PSG la saison prochaine, devrait poursuivre sa carrière en Angleterre. Et sans doute à Manchester United.

Par ailleurs, et c’est également le quotidien régional qui le dit, la piste menant à Boubacar Kamara (OM) ne reprise sur aucun fondement. Pas davantage d’optimisme pour le dossier du milieu de terrain de la Juventus Turin, Miralem Pjanic. « Le dossier est resté tiède après la prise de renseignements entre les deux parties. »

Priorité Icardi

Seule et unique priorité, déjà connue, la signature définitive de Mauro Icardi. Enfin, et au sujet d’Alex Telles, dans le viseur depuis des semaines, Le Parisien précise que cela devrait se concrétiser assez rapidement. Pour environ 20 millions d’euros.