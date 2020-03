PSG : Kylian Mbappé cartonne moins auprès des plus jeunes

true

Le Journal de Mickey vient de dévoiler le classement des personnalités préférées des 7-14 ans en France : Kylian Mbappé (PSG) descend de la 3e à la 1ère place.

Personnage éminemment sympathique, Kylian Mbappé est très populaire chez les plus jeunes. En 2019, il avait notamment été désigné personnalité préférée des jeunes de 7 à 14 ans suite à un sondage commandé par Le Journal de Mickey. Une pole position qui devait beaucoup à son sacre à la Coupe du monde 2018.

Le magazine de la société Disney vient de dévoiler son palmarès pour 2020 (eh oui, déjà…). Et il s’avère que la popularité de l’attaquant du PSG est en léger recul puisque, s’il figure toujours dans le Top 3, c’est à la 3e place seulement. Il est devancé par le rappeur marseillais (et ambassadeur de l’OM) Soprano ainsi que les chanteurs toulousains Bigflo et Oli.

Le JDM a publié son fameux classement des personnalités préférées des 7-14 ans ! Verdict?

N°1 Soprano

N°2 Bigflo et Oli

N°3 @KMbappe Les résultats complets sont disponibles ici👉https://t.co/QbEBT0Vlg5 pic.twitter.com/q4vY5c5Flo — Journal de Mickey (@JDMOfficiel) March 25, 2020

Mbappé a remercié « les enfants pour [leur] soutien cette année encore ». Et la bonne nouvelle, c’est qu’il reste le footballeur préféré des jeunes. D’ailleurs, s’il y avait sept joueurs présents dans le palmarès de 2019, ils ne sont que deux en 2020, Mbappé en 3e position, donc, et Antoine Griezmann à la 6e.