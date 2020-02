PSG : Kylian Mbappé inspire une révélation du Borussia Dortmund

true

Arrivé aux premiers jours du mercato au Borussia Dortmund, Erling Haaland continue d’exploser tous les compteurs. Le grand attaquant norvégien de 19 ans les avait déjà affolés du côté du Red Bull Salzbourg en début de saison, devenant par exemple le plus jeune joueur à réaliser un triplé en Champions League.

Avec les « Schwarzgelb », il en est déjà à 8 buts en 5 matches de championnat, dont un hier soir contre l’Eintracht Francfort. Interviewé sur le site officiel de la Bundesliga, il a expliqué qu’un futur rival du PSG lui servait de modèle : « Toute ma vie, j’ai rêvé de devenir football professionnel. J’ai toujours su que j’étais bon mais je savais que le voyage serait long et difficile ».

« Quand j’ai signé mon premier contrat pro, je me suis dit : « C’est fantastique », mais j’ai tout de suite voulu plus. Quand j’ai commencé à jouer et à marquer régulièrement avec Salzbourg, j’étais très content. Puis, tu regardes des garçons comme Kylian Mbappé en Ligue 1 et tu sais qu’il y a des niveaux plus élevés à atteindre. Aujourd’hui, mon objectif est de devenir l’un des meilleurs jours du monde. »