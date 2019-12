PSG : Kylian Mbappé prêt à patienter quatre ans de plus pour les JO ?

true

Dans « France Football », Kylian Mbappé (PSG) a joué franc-jeu concernant sa volonté de participer aux Jeux Olympiques.

Attendu à la pointe de l’équipe de France lors de l’Euro 2020, Kylian Mbappé (21 ans) pourra-t-il participer aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront dans la foulée (du 22 juillet au 8 août) ? Du côté de la Fédération, on aimerait bien voir le natif de Bondy dans le groupe de Sylvain Ripoll. Du fait de son jeune âge, la star du PSG a le droit de participer sans prendre l’une des trois places dévolues aux joueurs de plus de 23 ans.

« Je ne maîtrise pas tout »

Reste que la présence de Mbappé au Japon est conditionnée par de nombreux facteurs, le club du joueur n’étant pas obligé de le libérer dans ces dates. Dans un entretien à « France Football« , Kylian Mbappé a joué franc-jeu sur le dossier : « La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leonardo », a promis la star des Bleus, qui sait que ce dossier pourrait être un élément à prendre en compte dans les négociations autour de sa prolongation éventuelle au delà de juin 2022.

« J’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO »

En attendant, Kylian Mbappé refuse à se disperser, laissant la porte à une autre occasion pour sa carrière : « Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l’Euro. Je l’ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l’Euro. Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière ».