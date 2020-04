PSG : la fin de saison, les droits TV… Al-Khelaïfi fait le point

true

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, adonné son point de vue sur la crise actuelle, dans un long entretien accordé à RMC. Morceaux choisis.

Il est confiné à Doha

« Je vais bien. Je suis chez moi, avec ma famille, et je fais comme tout le monde: je reste à la maison, je respecte les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Comme tous les Qataris qui rentraient de l’étranger, j’ai été placé en quarantaine, à Doha, pendant plus de deux semaines. Ces moments ont été un peu compliqués car je ne pouvais pas voir ma famille pendant cette période. Le côté positif, c’est que ça m’a laissé beaucoup de temps pour continuer à travailler et avoir notamment de nombreux échanges avec des présidents d’autres clubs français, ainsi qu’avec la LFP, l’UEFA, l’ECA et les détenteurs de droits TV. »

Il veut finir la saison

« Vous pouvez me croire, pouvoir finir la saison nous tient vraiment à cœur, si les conditions sanitaires sont réunies bien sûr. Comme nos fans, nous sommes sevrés de football depuis cette soirée si spéciale contre Dortmund. Un match qui nous donne forcément envie de regoûter au parfum de la compétition dès que ce sera possible… »

Il trouve que certains parlent trop

« Le principe des négociations, c’est qu’elles doivent rester confidentielles si on veut avoir une chance de réussir. De manière générale, on parle beaucoup trop. Tout le monde a un avis et c’est bien normal, mais à la fin c’est comme si on marquait des buts contre notre camp. Par exemple sur le calendrier, tout sort dans la presse avant même que la Ligue ait officiellement communiqué. J’ai même lu que certains voulaient des championnats à 22 clubs, ce n’est pas une option voire même un sujet de discussion. Pour moi, j’ai toujours dit qu’il fallait s’en tenir à un principe: on termine les compétitions et on voit avec quel calendrier en fonction de la situation sanitaire, des décisions du gouvernement et de l’UEFA.

Il négocie avec les diffuseurs

« Je n’ai pas choisi de participer à ces négociations. Si je n’avais pensé qu’à mon intérêt personnel, j’aurais refusé mais j’ai toujours pensé que l’intérêt collectif, celui du football français, devait prévaloir sur les intérêts personnels et les batailles d’ego. Alors, après en avoir discuté avec les autres présidents de clubs ainsi qu’avec Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, j’ai décidé d’intégrer ces négociations. Nous en connaissons tous parfaitement les enjeux. »

Il veut sauver les autres clubs français

« Au regard des incertitudes que fait planer la crise actuelle, il en va de la survie de certains clubs de L1 et L2. Nous ne pouvons pas l’accepter. Aucun club ne mérite de disparaître, d’autant que personne, pas plus dans le monde sportif qu’ailleurs, n’avait réellement anticipé les lourds problèmes que nous subissons aujourd’hui. S’il y a un moment où il faut travailler tous ensemble, c’est bien maintenant. On doit apprendre de cette crise tous ensemble pour en ressortir plus fort pour le futur du football en France. Il faut que l’on soit tous unis et arrêter avec les comportements égoïstes. Là, il n’y a pas de grands, moyens ou petits clubs comme je peux l’entendre parfois où on veut nous opposer au lieu de nous réunir. Ce n’est qu’ensemble que l’on pourra gagner. »

Il veut baisser les salaires des joueurs

« J’attends d’eux un effort pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités. »