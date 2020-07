PSG : la garde-rapprochée de Verratti reprend ses habitudes parisiennes

true

Toujours aussi complice en dehors du terrain, le vestiaire du PSG a repris ses bonnes habitudes et soirées dans la Ville Lumière.

Si la crise du coronavirus a quand même pas mal changé les habitudes des Français, la vie reprend au fur et à mesure le dessus… Et c’est également le cas au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. En attendant de pouvoir reprendre leurs vies nocturnes avec la réouverture des boîtes de nuit, certains couples de l’effectif ont déjà renoué avec certaines de leurs bonnes adresses dans la Ville Lumières.

Verratti and Co ont réinvesti leur QG au César

Il y a deux jours, quatre joueurs de l’effectif se sont retrouvés au César, le restaurant méditéranéen où Marco Verratti a ses habitudes. En plus du « Petit hibou » et de sa compagne Jessica Aïdi, Ander Herrera, Leandro Paredes, Keylor Navas et leurs épouses respectives (Isabel Collado, Camila Galante, Andrea Salas) étaient de la partie.

Lancé dans une préparation physique plus lourde que d’habitude, le PSG ne jouera pas de matches amicaux avant le 12 juillet prochain (face au Havre). Suivront deux autres rencontres face aux Shamrock Rovers (le 17) et le Celtic Glasgow (le 21) avant les deux finales de Coupes nationales (ASSE le 24, OL le 31) et le « final 8 » de la Ligue des Champions en août.