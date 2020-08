PSG : la liste officielle de joueurs convoqués pour le Final 8 de Champions League

true

Le PSG a communiqué sa liste de joueurs qui pourront participer au quart de finale de la Champions League contre l’Atalanta Bergame le 12 août.

Le PSG a officiellement communiqué la liste des joueurs appelés à affronter l’Atalanta Bergame dans huit jours en quarts de finale de la Champions League. Et la demi voire la finale si tout se passe bien pour les hommes de Thomas Tuchel. Cette liste de 23 joueurs ne comportent pas de surprise, si ce n’est les remplacements de Cavani et Meunier, partis, par Choupo-Moting et Bakker.

Gardiens : Navas, Rico, Bulka.

Défenseurs : Silva, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kurzawa, Dagba, Kehrer, Bernat, Bakker.

Milieux : Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Sarabia, Draxler.

Attaquants: Mbappé, Neymar, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria.