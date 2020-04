PSG : la poisse colle aux semelles de Neymar, la preuve !

true

Compatriote et ami de Neymar, l’ancien joueur du PSG Nenê constate que l’attaquant est victime de malchance à répétition depuis son arrivée en France.

Ancienne idole du Parc des Princes, où il a joué de 2010 à 2013, Nenê court encore, au Brésil, du côté de Fluminense. Il observe de loin le parcours de son ami Neymar au PSG et constate au micro de France Télévisions que le génie n’a pas vraiment pas de chance depuis qu’il a rejoint la capitale à l’été 2017.

« J’espère pour lui que la saison va reprendre car il était au top avant de s’arrêter ! C’est terrible, il y a toujours un grain de sable qui vient stopper la machine. Il s’est blessé au plus mauvais moment ces deux dernières années et là, maintenant, il y a ce virus. Il n’a pas beaucoup de chance depuis son arrivée au PSG ! C’est pour ça que les gens sont frustrés depuis son arrivée à Paris. C’est vraiment rageant. Il y a toujours quelque chose pour l’empêcher de s’exprimer ! »

« Dans les moments cruciaux des deux dernières saison, il était forcé d’être spectateur avec ses blessures. Mais cette année, c’est le Neymar du Barça. Il est au top et je pense qu’il peut même devenir le meilleur joueur du monde et avoir le Ballon d’Or. Lionel Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé. »