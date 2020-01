PSG : la preuve ultime que Neymar s’est assagi

true

Depuis l’été dernier et son retour avorté au FC Barcelone, Neymar semble être un autre homme. Et on insiste sur le mot « homme » car le Brésilien n’a rien changé à son jeu, toujours aussi magique. C’est en dehors du pré que les choses ont évolué positivement en ce qui le concerne.

Il semblerait que l’attaquant ait compris qu’il ne pouvait plus continuer à faire la fête tout le temps au risque de se blesser encore plus souvent. Le site brésilien UOL en apporte la preuve ultime avec cette révélation sur l’anniversaire à venir (le 5 février) du joueur du PSG.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« En 2020, la célébration de l’anniversaire de Neymar sera plus discrète. En raison des critiques formulées ces dernières années, et dans la recherche d’une plus grande concentration sur le terrain, la star du PSG a informé ses proches et ses partenaires commerciaux qu’il ne répéterait pas le bashing d’antan. Pour ses 28 ans, Ney fera donc une petite fête avec ses proches. » Difficile à croire…