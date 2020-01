PSG : la promesse de Neymar qui a lancé les 4 Fantastiques

true

Comme les pauvres Stéphanois en ont fait l’expérience mercredi soir (1-6), quand le PSG aligne Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi d’entrée, il est inarrêtable. Thomas Tuchel a mis du temps avant de titulariser ses quatre stars offensives mais une réunion avec son effectif l’aurait convaincu, selon L’Equipe, de tenter le coup.

« Dans les jours suivants Montpellier, avant la réception de Galatasaray pour le dernier match de la phase de groupes de la C1 (5-0), le 11 décembre, Tuchel échange avec ses joueurs sur leurs difficultés du moment. Il s’agit d’une réunion improvisée. Le technicien leur explique qu’en l’état, il ne peut pas aligner ses quatre stars offensives vu leur manque de travail défensif, que dans ces conditions l’équipe est trop déséquilibrée et donc en danger. »

« Dans la conversation, il leur demande quel serait leur système préféré. Les joueurs répondent qu’ils veulent un schéma offensif. L’Allemand leur dit alors qu’il n’a rien contre l’idée de les aligner dans un 4-4-2, mais à condition qu’ils fassent les efforts les uns pour les autres et des courses de repli, afin d’aider milieux et défenseurs. Neymar lâche en substance : « OK, on fera les efforts ». » Et voilà comment est née une des plus belles attaques de l’histoire du championnat français !