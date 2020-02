PSG : la révélation de Pierre Ménès sur l’incident Mbappé-Tuchel

true

On ne parle, depuis hier, que de ça. Pas du succès du PSG, large, contre Montpellier (5-0). Mais, vous l’aurez compris, du comportement de Kylian Mbappé, pas vraiment heureux d’avoir été sorti du terrain par Thomas Tuchel alors que son équipe menait 5-0.

Sue le plateau du Canal Football Club, le dossier a bien entendu été évoqué. Et certains consultants n’ont pas été tendres. Alain Roche : « Le discours de Tuchel a été le bon. On sent qu’il était triste en conférence de presse. Mais ce n’est tout de même pas la première fois que Mbappé fait ça. Sur le fond, je comprends, pas du tout sur la forme. »

Pïerre Ménès, lui va encore plus loin. Beaucoup plus loin. « Kylian Mbappé n’avait pas à faire ça, OK. Mais attention, ce n’est pas un coup de sang ponctuel. C’est le 5e incident cette saison entre les deux hommes. Tuchel ou Mbappé, les deux ne seront plus au PSG la saison prochaine, j’en suis convaincu. L’un ou l’autre partira. Il y a un autre souci : le PSG met Mbappé au centre du projet. Il ne l’est pas aux yeux de Tuchel à mon sens. Neymar, lui, ne sort pas avant la fin de match… »