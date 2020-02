PSG : l’absence de Thiago Silva contre Dortmund, une bonne chose ?

true

Victime d’une lésion du biceps fémoral dimanche contre les Girondins de Bordeaux (4-3), Thiago Silva sera absent trois semaines et manquera donc le match retour contre le Borussia Dortmund en 8es de finale de la Champions League. Pour le journaliste de L’Equipe Guillaume Dufy, ce n’est pas une si mauvaise chose, tant le Brésilien n’est plus le monstre qu’il a été…

« L’absence de Thiago Silva face à Dortmund ? Ce n’est pas une catastrophe pour Paris. Je ne vais pas parler de son niveau qui décline. Le PSG est un gros club avec d’énormes moyens, on n’a pas cessé de souligner la richesse de leur effectif depuis le début de la saison, et on peut gagner des matches avec des absents. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Il y a des exemples récents, Dortmund a donné une leçon au PSG sans deux de ses meilleurs joueurs et l’an passé, Manchester United a éliminé le PSG avec une équipe B. Effectivement il y a des absents, mais il y a de la ressource au PSG et les joueurs présents doivent avoir un autre visage que lors du match aller. »