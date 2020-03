PSG : l’anecdote hallucinante sur Ronaldinho avant son récital dans le Clasico de 2003

true

En mars 2003, le PSG s’était imposé face à l’OM au Vélodrome (3-0) pour la première fois depuis 15 ans. Grâce à un récital de Ronaldinho.

Confinement oblige, il n’y aura pas de Clasico ce soir, comme cela était prévu. Mais cela n’empêche pas L’Equipe de faire vivre la chose à ses lecteurs, en surfant sur la fibre nostalgique. L’un des papiers consacrés à ces chocs OM-PSG est très en rapport avec l’actualité puisqu’il associe Ronaldinho, qui a fêté hier ses 40 ans… dans une prison paraguayenne.

Avant d’être incarcéré pour détention de faux passeports, avant de devenir une vedette mondiale au FC Barcelone, le Brésilien avait éclaboussé la France de son talent lors d’un Clasico devenu célèbre, au Vélodrome. Ce soir, intenable, « Roni » avait offert une première victoire au PSG en terres marseillaises depuis quinze ans. Et le mieux, c’est qu’il l’avait annoncé avant la partie !

« La pression est maximale, la tension palpable, le climat à peine respirable. Le PSG ne s’est plus imposé à Marseille depuis quinze ans et l’OM, qui pense de plus en plus au titre et n’a plus encaissé un but depuis cinq journées, n’a plus perdu à domicile depuis un an. Lors de la balade matinale des Parisiens, Ronaldinho s’approche de Jérôme Alonzo. Il lui dit : « Jérôme, t’as joué à Marseille, toi ? » « Oui, il y a six ans. » « J’aime bien ici, c’est chouette. Il fait beau. Tu sais quoi ? Ce soir, je vais te faire gagner. » « Vas-y, tire-toi. Ça fait des semaines que t’avances pas. » « Tu vas voir… »