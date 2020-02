PSG : l’après-Dortmund montre que le club n’est pas un grand d’Europe

true

Cela fait neuf jours que le PSG s’est incliné à Dortmund (1-2) en 8es de finale aller de la Champions League et on a eu droit à des polémiques quasiment au quotidien ! Et ce alors que le club de la capitale reste finalement en très bonne position pour se qualifier. Mais les souvenirs de la remontada ou de Manchester United ont tendance à rendre ses suiveurs nerveux. Trop nerveux.

Pour le journaliste de France Football Dave Appadoo, c’est la preuve que s’il a des moyens colossaux, le PSG n’est pas un grand d’Europe. Car à Liverpool ou à la Juventus, pour reprendre les clubs cités par le plumitif sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, ce genre de mauvais résultat est appréhendé avec calme.

“La gestion post-Dortmund ? Jamais tu n’aurais eu ça à la Juventus ! Tu n’aurais jamais eu les déclarations à l’emporte-pièce de chacun de son côté, jamais tu n’aurais eu le frère d’un joueur qui part en ‘live’ complet ! La réaction de Liverpool après l’Atlético a été complètement différente par exemple, le club a été plus positif. Alors qu’à Paris, t’as l’impression qu’ils ont pris une raclée monumentale… Même si des choses n’allaient pas, dans la gestion, ils ont coché toutes les cases de ce qu’il ne fallait pas faire. À la Juventus, tu ne verras jamais ça !”