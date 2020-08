PSG : l’atout n°1 de Leipzig est déjà identifié

true

Adversaire du PSG mardi en ½ finale de Ligue des champions, le RB Lepzig doit avant tout sa réussite à son jeune entraîneur, Julian Nagelsmann.

Le PSG n’est plus qu’à une marche de la première finale de Ligue des champions de son histoire et cette marche a un nom : le RB Leipzig. Un adversaire que les anciens pros Ludovic Obraniak et Etienne Didot ont passé au crible sur La Chaîne L’Equipe, en mettant tous deux en avant le travail du coach Julian Nagelsmann.

A 33 ans, l’Allemand est en train de confirmer ses talents, lui qui est arrivé à Leipzig l’été dernier en provenance d’Hoffenheim. « Contre l’Atlético, il a été inspiré dans son coaching. Il fait entrer Adams et il marque. Contrairement à l’Atalanta, son équipe ne se déstructure pas. Sa force collective est supérieure », a noté Obraniak. « Leipzig a un meilleur collectif que l’Atalanta, a ajouté Didot. Offensivement, il y a moins de talent, mais c’est plus solide, plus stable. » Le RB Leipzig a pourtant perdu son meilleur buteur cet été : Timo Werner, parti à Chelsea.