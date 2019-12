PSG : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

true

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Angel Di Maria

Avec Mauro Icardi, « Fideo » a sans doute été le Parisien le plus régulier de la première partie de saison. Rarement blessé contrairement à Kylian Mbappé et Neymar, l’Ange Maria a sans doute réalisé son meilleur début de saison depuis son arrivée en France (24 apparitions, 10 buts, 11 passes décisives). Parmi ses performances marquantes : sa prestation XXL lors de la réception du Real Madrid (3-0) et son quadruplé de passes décisives contre Bruges (5-0). Sous la coupe de Tuchel, il paraît plus que jamais indéboulonnable.

La brute : Thiago Silva

« O Monstro » rêve de rempiler au Paris Saint-Germain au delà de juin 2020 et il se donne les moyens d’y arriver. Du moins, lors de cette première partie de saison. Le capitaine désigné par Thomas Tuchel met du cœur à l’ouvrage à chacune de ses apparitions. A 35 ans, le natif de Rio est toujours le meilleur défenseur de Ligue 1… Et sans doute l’un des tous meilleurs d’Europe. Il n’y a guère que Leonardo qui émet aujourd’hui quelques réserves sur le stoppeur, qui a obtenu la double nationalité.

Le truand : Neymar

Cet été, le Brésilien a mis le feu à Paris. Désireux de retourner à tout prix à Barcelone, « Ney » a accepté de devenir l’ennemi public n°1 des Ultras franciliens. Depuis l’échec de son départ, la star du PSG joue les repentis : pas d’excuses mais une vraie volontée d’aller de l’avant et d’être performant sur la durée. « Ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine », a-t-il récemment déclaré à « France Football ». On n’est pas obligé de le croire mais, en attendant, c’est bien Paris qui profite de son talent hors normes…