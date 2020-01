PSG : le boss de la FFF climatise le rêve de Kylian Mbappé

true

Désireux de disputer au moins une fois dans sa carrière les Jeux Olympiques, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 21 ans) espére pouvoir être de l’aventure Tokyo 2020.

Vu son âge, le Champion du Monde en aurait le droit sans prendre l’une des places disponibles pour les joueurs de plus de 23 ans mais en aura-t-il la possibilité ou devra-t-il attendre Paris 2024 ?

Le Graët : « Kylian Mbappé aux JO, c’est compliqué »

On le sait : les JO feront prochainement partie des discussions entre Kylian Mbappé, le PSG ainsi que le (ou les) club(s) prêt(s) à le recruter. La compétition se déroulant en dehors des dates autorisées par la FIFA, le natif de Bondy devra se montrer convaincant avec son employeur pour pouvoir intégrer l’équipe de France U23.

Du côté de Noël Le Graët, on est plutôt sceptique sur les chances de Mbappé de parvenir à ses fins. « Kylian Mbappé souhaite participer aux JO. Je vais voir tout le monde et on discutera, mais c’est compliqué. Les dates ne sont pas faciles et si on va au bout de l’Euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps avant les Jeux », a glissé le président de la FFF à la chaîne « L’Equipe », plutôt content de voir Neymar afficher son souhait de disputer les JO avec le Brésil : « Le PSG aura un petit peu plus de mal à débuter le Championnat, ce sera plus équilibré pendant quelques matches », sourit-il.

Curieux argument quand même…