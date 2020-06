PSG : le cadeau original de Mbappé au Roi Pelé

false

Pour fêter les 50 ans de la victoire du Brésil en Coupe du monde 1970, Kylian Mbappé (PSG) a adressé un message et un cadeau à Pelé.

Toutes les occasions sont bonnes. Et c’est donc un 21 juin, qui n’est en rien le jour de sa naissance, que le légendaire brésilien, Pelé, s’est vu offrir un cadeau par Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG. Ce dernier, qui a rencontré le plus grand footballeur de tous les temps il y a plus d’un an, a décidé de lui adresser un message et un maillot dédicacé.

Happy birthday 50th

3x WorldCup Champion

King 👑🇧🇷 @pelegacy10 This is for you! pic.twitter.com/5Cp12iTE91 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 21, 2020

C’était il y a déjà 50 ans, le 21 juin 1970, le Brésil triomphait en finale de la Coupe du monde face à l’Italie sur le score de 4-1. Pelé avait ce jour-là marqué et fait marquer. Rentrant à jamais dans la légende.