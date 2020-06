PSG : le capo des ultras le confesse, Neymar continue de diviser le Parc

true

Le capo des ultras du PSG a révélé qu’après les buts du Brésilien, il ne pouvait lancer sa chanson car les supporters ne lui ont pas pardonné son attitude.

On se souvient que le 14 septembre dernier, pour la réception de Strasbourg (1-0), le Parc des Princes avait préparé un accueil des plus houleux à Neymar. Le Brésilien avait passé son été à multiplier les provocations afin de forcer son départ du PSG pour rejoindre le FC Barcelone. Mais le deal ayant capoté, il avait dû faire amende honorable et affronter la colère des tribunes.

Face aux Alsaciens, le Ney avait eu droit à des banderoles assassines et à des sifflets à chaque fois qu’il touchait le ballon. Ce qui ne l’avait pas empêché de marquer le but de la victoire dans les dernières secondes. Des exploits, il en a réalisés bien d’autres durant la saison. Mais comme l’a expliqué le capo du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, à France Football, Neymar continue de diviser…

« Tu ne peux pas lancer n’importe quoi n’importe quand. La tribune pourrait ne pas réagir et ça ferait un flop. Prenons l’exemple de Neymar qui met un but. C’est impossible de lancer le chant pour lui. Même si la moitié lui a pardonné, il y a le risque qu’une autre partie le siffle ou ne comprenne pas. Un capo doit être le reflet de sa tribune, et pour ça, il doit la connaître, savoir comment elle va réagir. »