PSG : le club franchit un cap dans la lutte contre le coronavirus

Le PSG a annoncé qu’il organisait une collecte de fonds ouverte à tous afin d’aider plusieurs associations impliquées dans la lutte contre le coronavirus.

En fin de matinée, le PSG a annoncé qu’il lançait une collecte de fonds à laquelle tout le monde peut participer. L’argent récolté ira aux 100.000 soignants de l’AP-HP (logements et transport, livraison de repas, équipement des salles de repos, matériel de communication), qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Et ce n’est pas tout : des fonds seront également versés au Secours populaire, à qui le PSG a déjà fait un premier don de 100.000€, ainsi qu’à Action contre la faim. Ils pourraient servir à acheter des kits d’hygiène et une aide alimentaire pour plus de 5.000 personnes en difficulté en France.

✊❤️💙 Le @PSG_inside et la @FondationPSG poursuivent leur mobilisation et lancent une plateforme d’appel aux dons #PSGengagé Le Club rassemble sa communauté pour aider les soignants et les populations les plus vulnérables Pour faire un don ➡️ https://t.co/9efkHIx9A6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2020

Comme tous les autres clubs professionnels, le PSG se démène pendant cette crise sanitaire avec ses problèmes économiques, liés à l’absence de recettes. Mais cela ne les empêche pas de faire preuve d’une générosité louable.