PSG : le club parisien passe au chômage partiel

La direction du PSG a prévenu ses salariés qu’elle allait recourir au chômage technique ou partiel pour ses salariés.

Le PSG a franchi le pas. L’Équipe annonce ce jeudi que le club de la capitale est passé au chômage partiel. Il était l’un des derniers à ne pas avoir encore décidé de cette mesure en temps de crise, et a prévenu mercredi soir ses salariés qu’il allait y recourir. La direction du PSG a précisé qu’elle souhaitait avant la mise en place de ce dispositif consulter les délégués du personnel et obtenir l’autorisation de l’administration, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).