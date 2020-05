PSG : le club remporte une nouvelle victoire devant l’OM

true

Le onze de la saison établit par les lecteurs de L’Equipe fait la part belle aux champions de France parisiens, qui sont sept, contre un seul pour l’OM…

Ce dimanche, L’Equipe publie le onze de la saison, élu par ses lecteurs via un sondage sur son site. Sans surprise, les Parisiens, champions de France, se taillent la part du lion avec sept représentants. On retrouve aussi un Marseillais, un Rennais, un Lyonnais et un Monégasque.

Cette belle équipe est toutefois entraînée par un Phocéen, André Villas-Boas, qui a réalisé un petit exploit en menant un OM aux finances dans le rouge en Champions League pour la première fois depuis sept ans. Le Portugais a été jugé plus méritant qu’un Thomas Tuchel qui, il est vrai, possède un effectif supérieur dans tous les domaines à la concurrence…

Voici la une du journal L’Équipe ce dimanche 10 mai. Votre journal > https://t.co/wsUoUu1cnq pic.twitter.com/gnnTtm9G2G — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020

Gardien : Mandanda (OM, 38%)

Latéral droit : Dubois (OL, 34%)

Défenseurs centraux : Thiago Silva (PSG, 41%) et Marquinhos (PSG, 62%)

Latéral gauche : Bernat (PSG, 47%)

Milieu droit : Di Maria (PSG, 84%)

Milieux axiaux : Verratti (PSG, 56%) et Camavinga (Stade Rennais, 51%)

Milieu gauche : Neymar (PSG, 74%)

Attaquants : Ben Yedder (AS Monaco, 66%) et Mbappé (PSG, 56%)