PSG : le coronavirus a durement touché Kylian Mbappé

Peu désireux de se mettre en avant pendant cette période de crise, Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) a lui aussi été touché par le virus et ses conséquences.

Cela n’aura échappé à personne : depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, on n’entend plus Kylian Mbappé (PSG, 21 ans). Ni en interview, ni même sur les réseaux sociaux où il poste très peu. En l’espace d’un mois, le natif de Bondy n’est intervenu qu’une fois pour faire taire les rumeurs d’un départ au Real Madrid et assurer que son équipe lui manquait.

Si le jeune Champion du Monde se veut discret, ce n’est pas pour rien. Exilé dans le Sud de la France, avec l’aval du PSG, Kylian Mbappé est très marqué par la situation sanitaire en France. D’après « L’Equipe », il est « d’autant plus sensible que plusieurs de ses proches ont été tragiquement touchés de près par le coronavirus ».

Si le quotidien sportif n’en dit pas plus sur la situation, Mbappé s’est mis au service des autres mais en toute discrétion et sans faire sa publicité. L’intéressé a fait un énorme don à la fondation Abbé Pierre et va aussi, à l’instar de ses partenaires au PSG, débloquer de l’argent pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).