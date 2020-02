PSG : le CR7 du futsal invite Neymar à rester à Paris l’an prochain

true

Ami de Neymar Jr qu’il a côtoyé du côté de Madrid lorsque le Brésilien évoluait à Barcelone, Ricardinho (Real Movistar, 34 ans) – qui doit rejoindre l’ACCS Futsal Paris 92 à compter de juin prochain – a déjà hâte de retrouver la star du PSG.

Dans les colonnes de « L’Equipe », le « CR7 du futsal » espère voir Neymar venir le soutenir à l’Arena Teddy-Riner d’Asnières. « S’il reste à Paris la saison prochaine, oui », a rigolé Ricardinho, qui reconnaît être quand même moins proche de la star du PSG que du capitaine du Real Madrid Sergio Ramos.

« J’ai connu Neymar à Madrid. Une fois, il m’a appelé pour m’inviter à une fête où il était, et on se connaît un peu depuis. Je ne veux pas profiter de sa notoriété. Le plus beau, c’est le respect qu’il a pour le joueur que je suis. Les footballeurs me connaissent par rapport à tout ce que j’ai fait et gagné », a expliqué Ricardinho, l’une des légendes de sa discipline largement sous-médiatisée en France.