PSG : le fan Daniel Riolo voit le Qatar et Paris en sauveurs de la Ligue 1 !

Le journaliste Daniel Riolo, supporter du PSG, s’amuse du fait que Nasser al-Khelaïfi puisse devenir le sauveur de la Ligue 1.

On ne sait pas si c’est le supporter du PSG ou l’expert en polémiques qui a parlé hier soir sur RMC mais Daniel Riolo a encore fait sensation. En s’amusant du fait que Nasser al-Khelaïfi a été envoyé au front pour demander à Canal+ de verser les droits TV, le journaliste a poussé le bouchon jusqu’à dire que le Qatar et le PSG allaient sauver la Ligue 1 !

« Les clubs se sont mis d’accord pour faire une petite délégation de quelques présidents. Et en gros, le boss de ce petit groupe, c’est Nasser al-Khelaifi. Il va donc aller négocier avec les diffuseurs pour leur dire de filer quand même de l’oseille. Tous les clubs se plaignent du pouvoir du Paris Saint-Germain, notamment Jean-Michel Aulas. »

« Et là, ils disent tous « pas de problème, vas-y toi pour récupérer notre argent ». Les clubs ont donc indirectement demandé à Nasser et au Qatar de sauver la Ligue 1. J’attends la rentrée, quand les gens seront débarrassés du mal actuel, avec les sorties anti-Qatar, alors qu’encore une fois, l’argent qu’il y a dans le foot français viendra du Qatar et du PSG. »