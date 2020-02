PSG : Le Graët utilise l’argument OL pour convaincre Paris de lâcher Mbappé aux JO !

true

Attentif aux propos de Kylian Mbappé (21 ans), lequel souhaite disputer et gagner la Ligue des Champions, l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques, Noël Le Graët milite en faveur de la convocation de la star du PSG pour Tokyo 2020. Dans les colonnes de « L’Equipe », le président de la Fédération a renouvelé sa volonté : « Je vais appeler le PSG pour en discuter. Lui a envie. Notre sélectionneur (Sylvain Ripoll) a très envie ».

Affirmant que Didier Deschamps ne s’opposait pas à cette perspective (« Comme les JO, c’est après l’Euro, c’est moins compliqué. Il donnera son avis… »), l’ancien président emblématique de l’En Avant Guingamp cherche des arguments… Et compte s’appuyer sur ce qu’il va se passer à l’OL pour forcer gentiment la main à Paris.

« La moitié de l’effectif de Lyon va être aux JO »

« J’aimerais assez qu’il soit aux JO, notamment pour l’image. C’est un garçon qui est déjà au top. Mais je me mets à la place du PSG. Ils n’ont peut-être pas très envie qu’il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu’ils s’y opposeraient. En termes d’image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner. Neymar a bien été aux JO. Et Guimaraes, qui vient de signer à Lyon, a mis dans son contrat qu’on a l’obligation de le libérer pour les JO. La moitié de l’effectif de Lyon va être aux JO, je vais avoir dix lettres d’Aulas… », a-t-il expliqué. Le PSG voyant l’un de ses plus sérieux rival affaibli, ce sera sans doute plus facile de dire oui pour Mbappé malgré le risque existant de la blessure.