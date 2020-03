PSG : le grand coup de bluff de Neymar pendant le confinement

true

Les proches de Neymar ont laissé entendre qu’il pourrait faire appel à un règlement de la FIFA pour quitter le PSG. Mais le FC Barcelone l’en dissuade.

On a beaucoup entendu parler, ces derniers temps, du règlement de la FIFA dont pourrait se servir Neymar pour quitter le PSG lors de la prochaine intersaison. Il s’agit de l’article 17 du texte légiférant les transferts. Selon lui, le Brésilien pourra s’en aller sans l’aval des Qataris si jamais il trouve un club disposé à signer un chèque de 180 M€.

Ce club, ce devrait être le FC Barcelone, destination privilégiée du Ney. Mais d’après Sport, les dirigeants catalans à leur ancien et peut-être futur joueur de ne surtout pas faire appel à l’article 17. La raison ? Déjà, le PSG pourrait faire appel de cette décision et cela retarderait le transfert. Ensuite, il faudrait que le FCB paye les 180 M€ cash et il n’en a pas les moyens, surtout en cette période de crise sanitaire.

#FCB 🔵🔴 | #NoticiaSPORT 🚨 💶 El Barça aboga por la austeridad con la rebaja salarial de la plantilla sobre la mesa 🔄 El acuerdo por Neymar tendría que materializarse en un pago fraccionado o incluir futbolistas en la operación https://t.co/16ClnTsQiQ — Diario SPORT (@sport) March 26, 2020

Enfin, c’est une question d’image. Le Barça ne veut pas être considéré comme un club qui pousse ses cibles à faire appel à la législation pour quitter leurs écuries. En outre, il a encore l’espoir de négocier avec le PSG une somme inférieure à 180 M€, qu’il diminuerait en échangeant des joueurs. L’article 17 ne servira qu’en dernier ressort, si les Parisiens ne veulent pas lâcher leur star.