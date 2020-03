PSG : le message cinglant de Ménès aux anti-Parisiens

true

Hier soir, comme vous le savez, le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En disposant du Borussia Dortmund, 2-0, dans une enceinte du Parc des Princes vidée de ses supporters.

Le club de la capitale ayant enfin vaincu la malédiction des 8es, ses supporters ont pu, près du Parc et sur les réseaux sociaux, manifester leur joie. Sauf que (tous) ceux qui n’aiment guère Paris ont également posté différents messages, espérant, entre autres, que l’UEFA mettrait un terme à la Ligue des Champions en raison de l’épidémie du coronavirus.

« On est à quel point de haine et de connerie ? »

Pas vraiment du goût du consultant Pierre Ménès qui , il y a quelques minutes, s’est fendu d’un tweet assassin à l’encontre de tous ceux qui dénigrent le PSG. « Paris se qualifie pour les quarts et certains ne parlent voire souhaitent l’annulation de la LDC. On en est à quel point de haine et de connerie la? »