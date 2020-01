PSG : le Neymar nouveau fait saliver Dugarry

true

Il s’est peut-être dit que, quitte à être bloqué à Paris, autant donner le maximum et s’amuser jusqu’en juin. Ou alors, vu que le Barça n’a pas fait le forcing l’été dernier pour le récupérer, il veut montrer aux Catalans qu’il est revenu à son meilleur niveau. Ou enfin, il a vraiment l’ambition de remporter la Champions League avec son ami Kylian Mbappé au PSG.

Quoi qu’il en soit, Neymar est transfiguré depuis quelque temps. Non seulement il délivre sa magie habituelle mais en plus, il se bat à la perte du ballon pour le récupérer, espérant ainsi convaincre Thomas Tuchel d’aligner systématiquement ses 4 Fantastiques. Sur RMC, Christophe Dugarry a expliqué apprécier ce changement d’attitude.

“Est-ce que Neymar n’est pas en train de se révéler comme le leader de ce PSG ? J’ai l’impression de le voir pour la première fois, et cela me plait, comme le leader. Je trouve qu’il garde tout de même beaucoup de déchets dans son jeu, mais il ne se cache pas. Il a pris la parole, j’ai vu un leader ! Moi, ce Neymar, avec cet état d’esprit, il me plait ! J’aime ce Neymar, je n’aimais pas celui d’avant. Il est exemplaire“