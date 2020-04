PSG : le nouveau geste très classe de Neymar

On vous en parle depuis plusieurs jours sur notre site : supporters et joueurs se mobilisent face à la terrible épidémie du coronavirus. Notamment au travers de dons, et d’actions en tous genres, envers le personnel soignant, ô combien mobilisé.

Selon un média brésilien, Neymar, le milieu de terrain du PSG, s’est également distingué dans cette lutte face au virus. La chaîne brésilienne SBT croit en effet savoir que le Ney aurait donné près de 880 000 euros à l’UNICEF pour aider au combat pour enrayer la pandémie.

Neymar has donated five million Brazilian dollars to help fight the coronavirus pandemic 🙌

The donation, equivalent to £775,000, was split between UNICEF and a fund created in his home country 💰 #Neymar #Coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/VpDI65BEtk

— FootTheBall (@FootTheBall) April 3, 2020