PSG : le pied-de-nez de Neymar au coronavirus

Le PSG avait déjà tout prévu. Avant même l’allocution d’Emmanuel Macron jeudi, le Paris-Saint-Germain avait ciblé cette journée du vendredi 13 mars pour effectuer un test grandeur nature de son fonctionnement en mode télétravail.

😷NEYMAR, CON MASCARILLA en casa: « Corona OUT 🦠 ». pic.twitter.com/vgSc74TI4F — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 13, 2020

Selon L’Équipe, il a ainsi été demandé au maximum de salariés de travailler de chez eux ce jour. Désigné par l’appellation « stress test », cet essai avait pour but de voir si le système informatique du club et ses serveurs seraient en mesure de bien fonctionner dans cette configuration. En début de semaine, des emails avaient été envoyés aux salariés pour limiter les incursions extérieures et les va-et-vient entre les différents lieux de vie du PSG.

Neymar se prémunit contre le coronavirus

Côte terrain, l’entraînement du PSG a été annulé jusqu’à dimanche. Neymar peut donc profiter tranquillement de sa vie en dehors des terrains. Sur les réseaux sociaux, on peut voir qu’il n’a pas perdu de temps pour prendre ses dispositions contre le coronavirus en portant un masque. On espère aussi qu’il prend le temps de bien se savonner les mains et de limiter au maximum tous ses déplacements.