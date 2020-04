PSG : le président du SB29 annonce un forfait s’il doit jouer au Parc !

true

Président du SB29, Denis Le Saint, affirme dans L’Equipe qu’il faut arrêter la saison 2019/20 car les risques de reprise de l’épidémie sont grands.

Après son directeur sportif, Grégory Lorenzi, dans le Télégramme, c’est au tour du président du SB29, Denis Le Saint, de mettre un coup de pression concernant la fin de saison 2019/20. Dans les colonnes de L’Equipe, le Breton a assuré qu’à ses yeux, l’exercice était terminé, qu’il fallait se faire une raison car la lutte contre le Covid-19 passe avant tout. Il a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé que son équipe ne se rendrait pas à Paris pour y défier le PSG si les dernières journées étaient jouées…

« La santé est un facteur essentiel qui doit nous conduire à prendre des décisions fortes. Le football n’est pas la priorité aujourd’hui. Il s’agit d’un loisir. Dans l’ordre des priorités, il ne vient pas en premier, il ne vient pas non plus en deuxième, mais bien après, pour les Français. Ils n’ont pas envie de rentrer dans un stade et les matches à huis clos ne font rêver personne. »

Voici la une du journal L’Équipe ce samedi 4 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/gqmPqGYxK6 — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 4, 2020

« Le financier, c’est une chose mais la santé, c’est bien plus important. Il est hors de question que j’amène mon équipe à Paris en mai ou en juin pour jouer le match retour contre le PSG. Les risques sont bien trop grands. J’ai trop de respect pour mes joueurs et pour mon staff pour leur courir des risques. De mon point de vue, c’est la fin. Le championnat doit s’arrêter. »