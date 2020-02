PSG : le vestiaire a choisi Tuchel dans sa brouille avec Mbappé !

true

Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ont fait la paix. Il y a plus d’une semaine, l’attaquant du PSG avait pourtant échangé des mots avec son entraîneur pour l’avoir remplacé en cours de match par Mauro Icardi (5-0).

Tuchel revient sur ses frictions avec Mbappé

Le technicien allemand avait expliqué après la rencontre qu’il était le seul maître à bord et qu’il referait pareil malgré les doléances du champion du monde. « C’est un joueur super important, Kylian veut toujours être titulaire. On pas le même avis mais ce n’est pas personnellement. Moi, je suis le plus heureux que ce soit mon joueur », s’est défendu Tuchel au micro de Téléfoot ce dimanche.

« L’équipe est derrière lui et je pense que tout le club aussi »

L’affaire a fait grand bruit et a aussi agité le vestiaire du PSG depuis une semaine. Le dernier joueur en date à s’exprimer sur le sujet se nomme Thilo Kehrer, interrogé par nos confrères de TF1 après la victoire à Nantes mardi soir (2-1). D’après lui, les joueurs se sont rangés derrière Tuchel. « Ce sont des décisions difficiles pour le coach, a glissé le défenseur allemand. Toute l’équipe est derrière lui, tout le staff, et je pense que tout le club aussi. »