PSG : Leeds United racheté par les Qataris, ce ne serait pas d’actualité…

true

Le rachat, par les propriétaires qataris du PSG, de Leeds United, ne serait pas d’actualité. C’est du moins ce que prétend le propriétaire du club anglais.

On en a beaucoup parlé. Il y a plusieurs mois, et même récemment, alors que certains sites entretenaient la rumeur : les propriétaires qataris du PSG auraient l’intention de racheter le club anglais de Leeds United. Une somme était même évoquée puisque l’on parlait de plus de 130 millions d’euros.

Info, intox ? La nouvelle vient, en tous cas, de prendre du plomb dans l’aile. Et ce depuis l’entretien accordé par le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, au journaliste italien, Gianluca Di Marzio. Propos retranscrits par canalsupporters.

« Rien de concret pour le moment »

“Ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d’un an maintenant. Ce qui est vrai, c’est que nous avons une excellente relation sur le plan personnel, il y a un désir de faire quelque chose ensemble, peut-être même dans le football, mais il n’y a rien de concret pour le moment. “Au cours des dernières semaines, tout a pris du retard. Mon désir d’avoir un grand Leeds qui est un vrai acteur de la Premier League. »