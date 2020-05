PSG : Leonardo et Doha jettent un froid sur l’avenir de Tuchel !

true

La fin de saison ayant débouché sur un nouveau titre de champion de France, on pourrait croire que l’avenir de Thomas Tuchel est assuré au PSG. Il n’en serait rien.

Mine de rien, le PSG a réalisé une saison des plus complètes. Champion de France pour la neuvième fois de son histoire, le club de la capitale s’est également qualifié pour les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue sans compter son accession en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le bilan de Thomas Tuchel pour l’exercice écoulé est donc très honorable d’autant que le PSG a encore des chances de briller dans les compétitions dans lesquelles il est encore en lice. Devant ce panorama presqu’idyllique, l’entraîneur allemand pourrait envisager un avenir tranquille pour sa dernière année de contrat. Les dernières rumeurs le supposaient mais Abdellah Boulma a jeté un froid sur le sujet.

Allegri et Pochettino toujours appréciés au PSG

« L’avenir de Tuchel, sous contrat jusqu’en 2021, n’est pas encore définitivement tranché, estime l’ancien collaborateur de l’UEFA. Allegri s’est, au printemps, informé sur l’environnement et l’effectif du PSG. Pochettino est également apprécié. Leonardo et Doha n’excluent aucune possibilité. Réflexion toujours en cours. » Il ne manquerait plus que le profil d’André Villas-Boas, proche de quitter l’OM, plaise aussi aux dirigeants qataris…