PSG : Leonardo serait un problème pour le groupe parisien

Selon Didier Roustan, consultant pour la chaine l’Equipe, le directeur sportif du PSG, Leonardo, fait trop souvent preuve de négativité.

Pas de grande déclaration dans les médias. Ni la moindre intervention, même minime, afin d’évoquer le mercato du PSG ou les affaires courantes. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, se fait discret. Ce qui ne l’empêche pas, comme ce fut le cas cette semaine après un match amical face au Havre, de distiller certains commentaires, en OFF, à des médias choisis avec précaution.

Le mot d’ordre est souvent le même dans la bouche du Brésilien : Paris n’est pas aidé. Par les médias, par les amoureux du football, par les adversaires…bref par tout le monde. Un discours qui commence à irriter au plus haut point Didier Roustan, consultant sur la chaine l’Equipe.

« La négativité, la négativité, on entend que ça… »

“C’est récurrent chez Leonardo. Au-delà de paraître inaudible, ça fait un peu Calimero. C’est toujours la faute à ceci, la faute à cela. OK, il peut y avoir du vrai dans ce ressenti. Mais ça ne me parait pas opportun d’à chaque fois revenir là-dessus. La négativité, la négativité, on entend que ça… »