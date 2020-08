PSG : les adieux émouvants de Thiago Silva

true

Sur son compte Instagram, Thiago Silva a officialisé son départ du Paris SG. Le Brésilien a tenu à remercier chaleureusement le club et les supporters.

L’histoire d’amour entre Thiago Silva et le Paris Saint-Germain touche bel et bien à sa fin. Le Brésilien tourne un chapitre important de sa vie, après 8 ans de bons et loyaux services. L’idylle aurait pu se terminer de la meilleure des manières, avec le trophée tant convoité de la Coupe aux grandes oreilles, mais en vain.

L’essentiel est ailleurs pour O Monstro. A Paris, il a grandi en tant qu’homme et a même été naturalisé français. Ce départ s’apparente comme un véritable déchirement pour le joueur de 35 ans qui ne s’est pas vu proposer une prolongation de contrat par le directeur sportif parisien Leonardo.

De rancoeur, l’intéressé n’en aura pas. Il ne gardera que les bons souvenirs dans la Ville Lumière. Sur son compte Instagram, il a d’ailleurs tenu à remercier chaleureusement tout le club et les supporters. « Aujourd’hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’equipe du @psg, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l’équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière », a-t-il écrit.

Ce départ du PSG ne va néanmoins pas signifier la fin de carrière de footballeur du Brésilien. Il devrait prochainement relever un nouveau challenge à Chelsea, où un contrat de deux saisons l’attend. Sa visite médicale serait même prévue dans la journée. Bon vent Thiago.