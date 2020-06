PSG : les bouteilles à 30 000 euros de Neymar 

true

De retour en France il y a une semaine jour pour jour, Neymar (28 ans) a rejoint quelques coéquipiers du PSG à Saint-Tropez. Le Brésilien a été sage comme un image.

Neymar a bien changé. Arrivé en grande pompe au PSG il y a trois ans en provenance du FC Barcelone, l’attaquant brésilien a un goût plus modéré pour la fête depuis qu’il a soufflé ses 28 bougies en février dernier. Neymar a ainsi rejoint Marco Verratti à Saint-Tropez le week-end dernier et son retour de confinement du Brésil. Alors qu’on craignait une ambiance de fête sans commune mesure, en compagnie d’Ezequiel Lavezzi, Leandro Paredes, Marquinhos et Angel Di Maria, tout ce petit monde s’est tenu à carreau.

« Ce sont des gens raisonnables, qui ne font pas de grosses fiestas, avoue à L’Équipe un employé du Verde Beach où Neymar, Lavezzi, Verratti et leurs amis se sont posés en début de semaine. Les jéroboams ne défilaient pas sur les tables… C’est soft et plutôt sans alcool. Ils sont vraiment tranquilles. Ils profitent du calme de début de saison. Ils se sentent en sécurité à tous les niveaux. Il y a tout pour bien sortir du confinement à Saint-Tropez. Les gens ne sont pas agressifs. »

« Aujourd’hui, on sait à peine que Neymar est là »

En creux, on comprend que Neymar veut éviter de reprendre les trois kilos perdus au Brésil. La star du PSG est tournée vers la reprise, dès lundi prochain au Camp des Loges, avec pour objectif la Ligue des champions, mi-août à Lisbonne. Cette sobriété tranche avec son côté bling-bling affiché à l’été 2017… à Saint-Tropez où il avait paradé partout. « Il avait loué la villa Octopussy et un yacht pour quatre jours pour 200000€, se rappelle un pilier de la station balnéaire. Il prenait des bouteilles à 30 000 € avec ses potes. C’était le grand déballage. Là, aujourd’hui, on sait à peine qu’il est là. »