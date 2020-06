PSG : les coulisses croustillantes de l’anniversaire de Neymar révélées !

true

Ander Herrera s’est lâché sur la soirée d’anniversaire organisée par Neymar en février dernier. La star du PSG sait recevoir…

En février dernier, Neymar Jr a fêté son 28e anniversaire à Paris. Moins opulente et médiatisée que ses précédentes fêtes dans la Capitale, l’édition 2020 a quand même surpris quelques nouveaux et notamment Ander Herrera, arrivé au PSG à l’été 2019 et qui n’était pas de la précédente édition.

Invité d’un late show sur la chaîne ibérique Movistar, le milieu de terrain a balancé quelques indiscrétions sur l’organisation de cette soirée mémorable : « Qu’est-ce qui s’est passé ce soir-là ? Qu’est-ce qui ne s’est pas passé plutôt (rires) La vérité, c’est que quand Neymar organise, c’est pour qu’on passe un bon moment », a lâché l’ancien Mancunien, expliquant que Neymar avait travaillé sur deux salles et deux ambiances : une pour les familles, une autre (plus chaude) pour les célibataires.

« A l’étage, il y avait les couples, et au rez-de-chaussée les célibataires. Ma femme ne me laissait ni aller aux toilettes, ni descendre… Et où était Neymar ? Lui, il était partout ! » On devine qu’il a dû se passer certaines choses dans les backstages…