PSG : les dernières nouvelles de Kylian Mbappé sont excellentes !

L’attaquant français du PSG, Kylian Mbappé, est en train de gagner son pari contre le temps et sa blesure. Il pourrait jouer face à l’Atalanta Bergame.

C’était LE sujet du moment. La blessure de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, touché à la cheville droite lors de la finale de Coupe de France remportée face à l’ASSE. Placé aussitôt en soins, le champion du monde n’avait, paraît-il, presque aucune chance de répondre présent en quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Match prévu, on vous le rappelle, le 12 août prochain lors du final 8 disputé à Lisbonne.

Cette dernière semaine, Mbappé avait passé une seconde IRM. Et le club de la capitale avait communiqué sur le résultat, indiquant 3 semaines d’absence. Trop juste ? Et bien non si l’on se réfère aux dernières informations du quotidien l’Equipe.

Extrait : « Le jeune attaquant de 21 ans est déterminé, au moins, à figurer sur la feuille de match face à Bergame. « Il y a 90 % de chances qu’il y soit », est ainsi convaincu désormais l’un de ses proches. À l’arrivée, la principale incertitude pourrait bien être son état de forme. En milieu de semaine, il devrait être en mesure de reprendre la course. Ensuite, il s’agira de valider les changements d’appuis puis de travailler sa vitesse. » Et le quotidien de préciser que le staff médical du PSG espère secrètement le coir sur le terrain dans une semaine lors du stage à Faro.

Demeure toutefois une question de taille : Mbappé pourra-t-il débuter ou simplement entrer en fin de rencontre ? Quoi qu’il advienne, il aura accumulé du retard dans sa préparation.