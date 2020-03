PSG : les fans parisiens tombent sur Neymar après un message sur Instagram

true

Alors que les fans du Paris Saint-Germain sont un peu à cran à quelques jours du choc face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Neymar Jr s’est permis un petit trait d’humour qui a fait grincer quelques dents auprès des fans franciliens.

Toujours aussi actif sur son compte Instagram, le Brésilien a commenté et « liké » un message de l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford, fêtant les « un an » de la remontada des Red Devils sur le PSG (6 mars 2019). Alors que le buteur anglais publiait une photo de son penalty avec la mention « What a night » (« quelle nuit » en français), « Ney » réagissait avec un autre message : « Fucking night » (« putain de nuit » en français) et deux smileys pleurant de rire.

Voir cette publication sur Instagram March 6th 2019 What a night ❤️ Une publication partagée par Marcus Rashford (@marcusrashford) le 6 Mars 2020 à 1 :33 PST



Il faut croire que l’autodérision du « n°10 » parisien est plutôt mal passé auprès de ses propres supporters, lui qui s’est pris quelques réflexions pour oser rire de l’humiliation vécue par le PSG. Rappelons que Neymar, blessé, n’avait pas disputé la double confrontation contre Manchester United l’an passé.