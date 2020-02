PSG : les inquiétudes concernant Neymar se confirment avant Dortmund

true

En conférence de presse hier après DFCO – PSG (1-6) en Coupe de France, Thomas Tuchel a fait le point sur l’état de santé de Neymar, jetant quand même un petit froid à une semaine du choc sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le Brésilien souffre toujours de la hanche et il n’est pas dit qu’il soit prêt en Allemagne.

« Je ne peux pas assurer à 100% qu’il sera là. On doit être attentif, on ne peut pas prendre de risque avec la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On décidera avec tout le monde, le club, les médecins et lui, en vue du match de samedi », a déclaré l’Allemand au sujet de sa star, d’ores et déjà incertaine pour Amiens.

Coup de bluff de Tuchel pour continuer à protéger Neymar ? Cette version est mise à mal par l’entourage du Brésilien dans les colonnes de « L’Equipe ». Selon ses proches, il y a effectivement un « petit doute » sur sa présence au Signal Iduna Park dans moins d’une semaine. Néanmoins, le clan Neymar se veut « optimiste » quant à un retour pour le choc de l’année après ce pépin – qui était donc bel et bien réel – et que l’ancien Barcelonais traine depuis son match face à Montpellier.