PSG : les joueurs invités à hausser le niveau avant Dortmund

La problématique du PSG vers Qatar est toujours la même : les investissements démesurés de l’émirat ont permis au club de la capitale d’attirer des joueurs beaucoup trop forts pour la L1. En conséquence, l’équipe se balade toute l’année et tombe en Champions League, faute de savoir jouer à haute intensité pendant 90 minutes.

Formé au PSG, d’où il était arrivé en provenance de sa ville natale, Pau, adversaire du soir en Coupe de France, Edouard Cissé a expliqué dans Le Parisien que rien n’avait changé. Et que face au Borussia Dortmund et peut-être plus loin en C1, le club de la capitale allait rencontrer de grosses difficultés, notamment au milieu de terrain.

“En France, les Parisiens ont un tel ascendant psychologique qu’on a l’impression que les adversaires n’y croient pas. Mais les rares moments où les équipes y ont cru et ont poussé, on a vu Paris en difficulté. Donc là, ils font le boulot, mais attention… Le deal c’est février-mars, pas maintenant. Pour la Ligue des champions, il va falloir rehausser le niveau. Or, ils n’ont pas trouvé la solution encore. Le problème, on sait où il est : au milieu. Je mets ça en lumière depuis le début de saison.“