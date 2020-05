PSG : les joueurs refusent en bloc la réduction des salaires, Al-Khelaïfi en rogne

true

Selon l’Equipe, la situation est quelque peu tendue au sein du PSG. En effet, la direction et les joueurs ne s’accordent pas sur des baisses de salaire.

Depuis que le monde du football a été frappé par la crise, nombreux sont les clubs où les joueurs ont consenti à des baisses de salaires pour permettre de traverser la période de manière moins difficile. Mais au PSG, les choses ne se passent pas si simplement.

Comme l’explique l’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi tente de convaincre ses joueurs d’une baisse volontaire de leur salaire mais trouverait un écho très peu favorable. « Certains joueurs, qui ont souvent eu l’oreille de Nasser al-Khelaïfi par le passé, ne répondent même plus aux coups de fil de leur président ». Une distance qui « irrite particulièrement ce dernier ».

Selon le quotidien, le PSG craint des pertes allant jusqu’à 200 millions d’euros et la direction aimerait donc un effort collectif. Or, les joueurs font la sourde oreille et notamment Thiago Silva « qui semble bloquer toute avancée dans les négociations ». En fin de contrat dans un mois, puisqu’aucune prolongation ne dessine, le capitaine parisien refuse de renoncer à sa rémunération restante et « ne donne pas le sentiment de vouloir fédérer pour soutenir » le club. Le dossier semble donc dans l’impasse même si le PSG garde encore un mince espoir que les joueurs renoncent au moins au paiement de leurs congés entre le 1er et le 22 juin. Mais sans aucune garantie.