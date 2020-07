PSG : les nouveaux maillots présentés (officiel)

true

Pour ses cinquantes ans d’existence, le PSG a décidé de marquer le coup en faisant la part belle au retour du « maillot Hechter ».

Engagé encore sur trois tableaux (coupes de France et de la Ligue, Ligue des Champions), le PSG prépare aussi la saison prochaine. Ce mardi, dans la matinée, le club parisien a dévoilé les nouveaux maillots pour la saison 2020-2021.

L’année est importante, les Rouge et Bleu fêtent le cinquantième anniversaire de la création du PSG. Pour célébrer dignement leur histoire, les pensionnaires du Parc des Princes vont renouer avec le maillot « maillot Hechter ».

Ce dernier désigne le look du maillot imaginé par Daniel Hechter, célèbre couturier français. C’est lui a créé le maillot iconique de la saison 1973/1974 (la saison de la montée en première division). Il se distinguait tout d’abord par son code couleur bleu-blanc-rouge-blanc-bleu (BBRBB).

Des couleurs choisies avec soin. Le rouge et bleu étant les couleurs de la ville de Paris tandis que le blanc, celle de la ville de Saint-Germain-En-Laye. La large bande centrale rouge entourée de deux liserés blancs a participé à la légende du PSG. Les historiques du club devraient s’en frotter les mains.

La saison prochaine, deux grandes différences seront notables par rapport à la version historique. L’ajout d’un imprimé ton sur ton, qui prend la forme d’empreintes digitales sur les épaules et les côtes. Autre élément qui diffère du maillot de 1973/1974, la bande centrale est coupée en deux pour inclure le logo du sponsor Accor Live Limitless.

Le PSG aussi estampillé Hechter pour le maillot extérieur

Le maillot extérieur s’inspire des saisons 1996-1997 et 1997-1998. En 1996-1997, les partenaires de Raï avaient évolué avec un maillot extérieur blanc avec un design “Hechter”. À l’époque, Nike était déjà l’équipementier du club de la capitale.

Si le style est reconnaissable, il y a un inversement des couleurs entre le bleu et le blanc et la présence d’un col polo bleu marine. Cette année, la différence marquant provient du col. Le col bleu arbore deux boutons et la coupure de la bande centrale pour l’intronisation du logo Accor Live Limitless.