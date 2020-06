PSG : l’étau judiciaire se resserre autour de Nasser al-Khelaïfi

true

Mediapart a révélé un échange de textos entre le président du PSG et l’ancien secrétaire général de la FIFA avant l’attribution du Mondial 2022.

Homme à tout faire de l’émir du Qatar, Nasser al-Khelaïfi est coiffé de multiples casquettes. Et la plupart lui valent des soucis judiciaires. Celle de dirigeant de la candidature qatari pour la Coupe du monde 2022 lui a valu une enquête pour corruption, aujourd’hui abandonnée, et une autre pour instigation à la gestion déloyale de la part de la justice suisse.

Il est notamment reproché au président du PSG d’avoir un joli cadeau (une montre de luxe de 40.000€) à Jérôme Valcke, à l’époque secrétaire général de la FIFA, afin de l’inciter à faire en sorte que son pays puisse organiser le Mondial. Mediapart a réussi à mettre la main sur des textos que les deux hommes se seraient envoyés et ceux-ci sont on ne peut plus clairs :

« Merci Nasser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi », aurait écrit le Français. « Tu es le meilleur », aurait répondu al-Khelaïfi. Valcke aurait ensuite écrit après avoir découvert la montre : « Merci Nasser pour ton cadeau. Elle est belle ». Reste désormais à la justice suisse à prouver que cette montre a servi à influencer le vote pour l’organisation de la Coupe du monde. Elle a jusqu’au 14 septembre, date du début du procès.