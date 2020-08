PSG : l’étonnante sortie de Nicolas Anelka sur Kylian Mbappé

true

Demain, le documentaire évènement sur la carrière de Nicolas Anelka « L’incompris » va sortir sur Netflix. Pour en faire la promotion, l’ancien buteur, âgé de 41 ans, est de corvée de promotion. C’est dans ce cadre qu’il a évoqué le PSG dans un entretien au « Parisien.fr »… Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Anelka a une vision bien à lui concernant Kylian Mbappé qu’il voit comme très fort « techniquement » et « mentalement »… Mais surtout comme ayant profité des diverses jurisprudences Anelka pour vivre un début de carrière plus calme.

Mbappé bénéficie de l’expérience du « pionnier » Anelka

« Je suis passé avant lui pour enlever les obstacles. Je suis un des premiers à être parti à l’étranger ou à avoir signé un gros transfert. J’ai aussi été le premier à travailler en famille, avec mes frères, à une époque ou c’était mal vu dans le milieu. Aujourd’hui, c’est presque naturel. J’étais un pionnier et le pionnier, il prend des coups. Mais j’ai ouvert la voie. Un Mbappé, avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d’il y a 20 ans. Et il a bien raison », a expliqué l’enfant terrible du football français.

Tourné vers son avenir, Nicolas Anelka – qui avait fini sa carrière en tant qu’entraîneur-joueur en Chine et en Inde – planche désormais sur sa reconversion sur un banc. « Je passe mes diplômes d’entraîneur et je me donne un ou deux ans pour entrer dans ce nouveau rôle. Pour entraîner un jour le PSG ? (rires). Il ne faut jamais dire jamais mais diriger le PSG demande une expérience, un palmarès et un vécu de coach que je n’ai pas ». Thomas Tuchel va pouvoir respirer…