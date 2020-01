PSG : Ligue fermée, fair-play financier… Nasser al-Khelaïfi fait des annonces fortes

true

Le président du PSG, Nasser al-Khelaifi, s’est exprimé à la radio sur les finances de son club qui, à l’en croire, ne devraient bientôt plus être pénalisées par le fair-play financier.

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur RMC sur la situation financière de son club, qu’il juge idéale. Une récente étude a montré que Paris était le cinquième club générant le plus de revenus à travers la planète. Le Qatari a assuré que ses couleurs étaient sur la bonne voie pour ne plus subir les foudres du fair-play financier.

« Le PSG a déjà pérennisé une grande partie de ses revenus et nous n’avons pas besoin d’une ligue fermée pour poursuivre notre travail. Nous avons encore beaucoup de possibilités pour les augmenter et renforcer le rayonnement du club dans le monde. Mais je le redis, aujourd’hui ces résultats me rendent surtout fiers du travail accompli par tout le monde au club. »

« Nous avons toujours abordé le fair-play financier avec une grande confiance et une transparence totale dans nos échanges avec nos interlocuteurs. Notre croissance exceptionnelle se poursuit. Elle démontre la qualité du travail accompli par le club et fait écho aux prévisions que nous avions présentées aux instances. »